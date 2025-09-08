भारत समाचार

Andhra Pradesh Urea Supply : आंध्र प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने भेजे 17,293 मीट्रिक टन यूरिया

Sep 08, 2025, 06:56 PM
आंध्र प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने भेजे 17,293 मीट्रिक टन यूरिया

अमरावती: केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के किसानों की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य को 17,293 मीट्रिक टन यूरिया जारी किया है, जिसे काकीनाडा पोर्ट के जरिए राज्य में लाया जा रहा है।

यह पोर्ट उर्वरक आयात और वितरण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है।

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह यूरिया की खेप राज्य के विभिन्न जिलों में उनकी मांग के आधार पर भेजी जाएगी ताकि चालू फसल सीजन में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल सके।

इस कदम को केंद्र सरकार की उस पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खरीफ सीजन के दौरान संभावित कमी को रोकने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि विभाग और जिला स्तर के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूरिया का उचित और पारदर्शी वितरण हो और जरूरतमंद किसानों तक यह उर्वरक समय से पहुंचे।

इस वर्ष प्रदेश के कई इलाकों में खेती का रकबा बढ़ा है, जिससे उर्वरक की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र से मिली यह खेप किसानों के लिए एक राहत लेकर आई है।

काकीनाडा पोर्ट पर यूरिया की खेप उतरने के साथ ही संबंधित जिलों को ट्रकों के माध्यम से उर्वरक भेजने का कार्य शुरू हो गया है।

कृषि विभाग का कहना है कि यह सप्लाई आने वाले दिनों में किसानों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह प्रयास का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को समय पर सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वे फसल उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा के बिना कार्य कर सकें।

कृषि विभाग के अधिकारी वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने तथा किसानों को बिना किसी देरी के उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

 

 

