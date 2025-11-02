Andhra Pradesh : जगन मोहन रेड्डी ने लगाए लापरवाही के आरोप, 25 लाख मुआवजे की मांग

अमरावती: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए।

रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर हादसे को चंद्रबाबू नायडू सरकार की 'घोर नाकामी' करार देते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है।

रेड्डी ने पोस्ट में लिखा, "ऐसा लगता है मानो चंद्रबाबू नायडू हर रोज अपनी महानता का बखान करते हैं, यह दावा करते हुए कि शासन में उनसे आगे कोई नहीं, लेकिन एक तरफ ये डींगें साफ दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन में उनकी भयावह नाकामी भी उतनी ही साफ दिखाई देती है। श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ सरकार की नाकामी का नतीजा है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग का राजनीतिक बदले की भावना से दुरुपयोग हो रहा है, जिससे जन सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। मिलावटी लड्डू जैसे बेतुके कांडों को गढ़ने और उनमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने में उनका जितना ध्यान है, उतना मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मामले में नहीं दिखता। यह बेहद निंदनीय है कि यह जानते हुए भी कि श्रद्धालु एकादशी पर आएंगे, कोई कदम नहीं उठाया गया।"

जगन रेड्डी ने कहा, "राज्य में, चाहे वह धर्मस्व विभाग के अधीन कोई मंदिर हो या कोई निजी मंदिर, जब यह ज्ञात हो कि वहां बड़ी संख्या में भक्त उमड़ेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी है। अगर सरकार कहती है कि कासीबुग्गा में जिस मंदिर में भगदड़ हुई वह निजी है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है, तो, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि कोई गलती हुई है?"

जगन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद मंदिरों में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुईं। इन घटनाओं से सबक लेने के बजाय, सरकार गहरी नींद सो रही है। अब, एक बार फिर, काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 9 लोगों की मौत हो गई है।