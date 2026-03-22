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Andhra Pradesh Road Accidents : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौत

ईस्ट गोदावरी, कर्नूल और हैदराबाद में सड़क हादसों और बस विवाद से हालात तनावपूर्ण।
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Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 08:16 AM
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौत

अमरावती : आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को बताया कि आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवरापल्ली मंडल के यर्नागुडे में हुई दुर्घटना में राजामहेंद्रवरम से विजयवाड़ा जा रही एक कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद विपरीत दिशा से आ रही दूसरी कार से भिड़ गई। इस टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को गोपालापुरम के एक अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजे गए। पुलिस का अनुमान है कि कार गति अधिक होने के कारण अनियंत्रित हो गई और यह दूसरी गाड़ी से टकरा गई। मामले की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया गया है।

इसी बीच, कर्नूल जिले में डोर्नाला-श्रीसैलम घाट रोड पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जब कथित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के चालक को कर्नाटक की बस में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने जबरन अपने वाहन में ले जाकर पीटा।

विवाद उस समय शुरू हुआ जब आंध्र परिवहन की बस ने कर्नाटक की बस को रास्ता नहीं दिया। कर्नाटक की बस के चालक ने आंध्र की बस का पीछा कर उसे रोक लिया और चालक और कुछ यात्रियों को जबरन अपने वाहन में ले गया।

पुलिस ने सूचना मिलने पर डोर्नाला चेकपोस्ट के पास कर्नाटक की बस को रोका और आंध्र परिवहन की बस के चालक को मुक्त कराया। पुलिस ने कर्नाटक की बस के चालक और कुछ यात्रियों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

इसके अलावा, हैदराबाद के बाहरी रिंग रोड पर एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा राजेंद्रनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हिम्मायत सागर के पास हुआ।

--आईएएनएस

 

 

 

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