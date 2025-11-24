Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश में दो अलग-अलग घटनाओं में छह लोग डूबे

विशाखापत्तनम: उत्तरी आंध्र प्रदेश में रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं में छह लोग डूब गए।

पहली घटना आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले में घटी, जहां झांझावती रबर बांध में तीन लड़के डूब गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब लड़के कोमारदा मंडल में झांझावती नदी पर बने बांध में नहा रहे थे।

इसी जिले के सिविनी गांव के रहने वाले शरत, गोविंद नायडू और प्रदीप अपने रिश्तेदारों के साथ बांध पर गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नहाते समय एक लड़का डूब रहा था। दो अन्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान तीनों बह गए।

सूचना मिलने पर पुलिस बांध पर पहुंची और तैराकों की मदद से तलाश शुरू की।

वहीं, दूसरी घटना अल्लूरी सीतारामाराजू जिले के रायवाड़ा जलाशय में घटी, जहां एक नाव पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य लापता हो गए।

यह घटना अनंतगिरि मंडल के जिनपाडु के पास जलाशय में हुई। पुलिस ने कुशल तैराकों की मदद से एक शव बरामद किया, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। मृतक की पहचान जिनपाडु निवासी जीवन के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब पीड़ित देशी नाव में नौकायन के बाद बांध की ओर लौट रहे थे।

इस बीच, कृषि मंत्री ने झांझावती रबर बांध में हुई घटना के बारे में अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बांध में डूबे लड़के कोमारदा मंडल के सिविनी गांव के थे।

मंत्री ने अधिकारियों को तलाशी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से बांध पर चेतावनी बोर्ड लगाने को भी कहा ताकि लोगों को पानी में प्रवेश करने से रोका जा सके।

मंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है।

इसके पहले 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग घटनाओं में पांच लोग डूब गए थे।

श्रीकाकुलम जिले के पंधिगुंटा में एक तालाब में खेलते समय 8 और 9 साल के दो बच्चे डूब गए। एक अन्य घटना में, उसी जिले के रुशिकुड्डा में एक 16 वर्षीय छात्र तालाब में डूब गया।

वहीं, तिरुपति में, एक सिंचाई परियोजना में तैरते समय दो लोगों की मौत हो गई।

--आईएएनएस