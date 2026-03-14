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Andhra Pradesh Drug Bust : डीआरआई ने अल्प्राजोलम की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 47 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

डीआरआई ने आंध्र प्रदेश में अल्प्राजोलम फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 237 किग्रा ड्रग्स जब्त की
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Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 04:11 AM
आंध्र प्रदेश: डीआरआई ने अल्प्राजोलम की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 47 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

अमरावती: आंध्र प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने अल्प्राजोलम बनाने वाली एक गुप्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने एनटीआर जिले के कोंडापल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में छापेमारी कर 237 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, जिसकी बाजार कीमत करीब 47 करोड़ रुपये बताई गई है।

डीआरआई ने फैक्ट्री से 3.5 टन रसायन भी बरामद किए हैं और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर 11-12 मार्च को चलाए गए विशेष अभियान “ऑपरेशन व्हाइट हैमर” के तहत यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि एक केमिकल निर्माण इकाई के नाम पर अल्प्राजोलम का बड़े पैमाने पर अवैध उत्पादन किया जा रहा था।

तलाशी के दौरान 237 किलोग्राम अल्प्राजोलम के अलावा 800 किलोग्राम से अधिक कच्चा माल, 2,860 लीटर विभिन्न रसायन और औद्योगिक उपकरण जैसे रिएक्टर, ड्रायर और सेंट्रीफ्यूज बरामद किए गए। एजेंसी के अनुसार यह संगठित और बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अवैध उत्पादन केंद्र था।

डीआरआई के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को रसायन और फार्मा क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाला एक केमिस्ट संचालित कर रहा था। उसका एक सहयोगी हैदराबाद में कच्चे माल की व्यवस्था और ड्रग्स की आपूर्ति का काम देखता था। आरोपियों ने अल्प्राजोलम के गुप्त उत्पादन के लिए फैक्ट्री परिसर किराये पर लिया हुआ था।

यह ड्रग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत नियंत्रित साइकोट्रॉपिक पदार्थ है। डीआरआई ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

डीआरआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में अब तक आठ अवैध ड्रग निर्माण इकाइयों को ध्वस्त किया जा चुका है। एजेंसी ने इसे सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया है।

इधर, हैदराबाद में शहर पुलिस ने चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर 3.2 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। सूचना के आधार पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के टास्क फोर्स (चारमीनार जोन) की टीम ने अट्टापुर, चंद्रयानगुट्टा और मैलार्डेवपल्ली पुलिस थानों के साथ मिलकर अलग-अलग अभियानों में दो अंतरराज्यीय तस्करों और दो स्थानीय पेडलरों को पकड़ा।

पुलिस के मुताबिक आरोपी सूखा गांजा ले जाकर उसकी बिक्री कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान 3.2 किलोग्राम सूखा गांजा जब्त किया गया।

--आईएएनएस

 

 

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