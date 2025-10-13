भारत समाचार

Chandrababu Naidu Meeting : चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, जीएसटी कार्यक्रम और साझेदारी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया

Oct 13, 2025, 05:23 PM
चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, जीएसटी कार्यक्रम और साझेदारी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें कुरनूल जिले में 'सुपर जीएसटी-सुपर बचत' कार्यक्रम और विशाखापत्तनम में सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वह आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने परिवर्तनकारी और जन-केंद्रित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के पीछे उनके नेतृत्व की भी सराहना की।

नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया, "कुरनूल में आगामी 'सुपर जीएसटी - सुपर बचत' कार्यक्रम इस दूरदर्शी पहल के प्रति लोगों के उत्साह और प्रशंसा का जश्न मनाएगा और मुझे उन्हें इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 14 और 15 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 की अध्यक्षता करने का भी निमंत्रण दिया है।"

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और पेम्मासानी चंद्रशेखर, टीडीपी सांसद लावु श्री कृष्ण देवरायलु के साथ मुख्यमंत्री के साथ थे।

16 अक्टूबर को कुरनूल जिले में आयोजित होने वाले 'सुपर जीएसटी - सुपर बचत' कार्यक्रम का उद्देश्य नवीनतम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के साथ वित्तीय विवेक और दक्षता को बढ़ावा देने में केंद्र और राज्य सरकारों की पहलों पर प्रकाश डालना है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को 14 और 15 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले ‘सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025’ के लिए भी आमंत्रित किया। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं के एक साथ आने की उम्मीद है ताकि आंध्र प्रदेश में सहयोग और निवेश के नए रास्ते तलाशे जा सकें।

मुख्यमंत्री नायडू मंगलवार को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और गूगल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह में भी भाग लेंगे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह समझौता ज्ञापन विशाखापत्तनम में एशिया के पहले गूगल डेटा सेंटर की स्थापना के लिए है, जो डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी उत्कृष्टता की दिशा में आंध्र प्रदेश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

 

