Andhra Pradesh Pakistan Link Arrest: पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया ग्रुपों से जुड़ा शख्स गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ा शख्स गिरफ्तार
Aug 18, 2025, 07:00 AM
आंध्र प्रदेश: पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया ग्रुपों से जुड़ा शख्स गिरफ्तार

अमरावती: आंध्र प्रदेश पुलिस ने श्री सत्य साईं जिले में पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया ग्रुपों से सक्रिय रूप से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) वी. रत्ना ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि कोतवाल नूर मोहम्मद को धर्मावरम कस्बे से गिरफ्तार किया गया।

उन्‍होंने बताया कि बीएनएस और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसपी ने बताया कि आरोपी पर विभिन्न ग्रुपों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।

एसपी के अनुसार, वह प्रतिबंधित संगठनों के छह व्हाट्सएप ग्रुपों का सदस्य है और पाकिस्तान के 30 अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में भी एक्टिव था।

पुलिस ने नूर मोहम्मद के संपर्क में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।

नूर मोहम्मद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे कडप्पा जेल भेज दिया गया। नूर मोहम्मद कस्बे के एक होटल में चिकन बिरयानी बनाने का काम करता था। वह पिछले 15 सालों से कस्बे में रह रहा है।

पुलिस को शुरू में संदेह था कि वह एक निष्क्रिय सदस्य है, लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चला कि वह चरमपंथी विचारधारा को महिमामंडित करने के उद्देश्य से की जाने वाली चर्चाओं में सक्रिय भागीदार था।

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन और एक किताब जब्त कर ली है, जिसमें उसने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त संदेश और जानकारी लिखी थी।

एसपी ने बताया कि जब्त किया गया मोबाइल उसके 'डिजिटल फुटप्रिंट' की जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में भेज दिया गया है, ताकि उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि आरोपी ने श्री सत्य साईं जिले के बाहर भी भर्ती करने या हमदर्द के तौर पर काम किया हो।

काउंटर-इंटेलिजेंस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में यह भी पता चला कि वह आतंकवादी संगठनों से प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार था।

एसपी ने कहा कि यह घटना साबित करती है कि आतंकवादी संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह से गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जा रहा है।

 

 

