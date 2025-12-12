Andhra Pradesh Bus Accident : आंध्र प्रदेश में बस खाई में गिरने से 9 तीर्थयात्रियों की मौत, 23 से अधिक घायल (लीड)

भारत समाचार

Dec 12, 2025, 07:52 AM
आंध्र प्रदेश में बस खाई में गिरने से 9 तीर्थयात्रियों की मौत, 23 से अधिक घायल (लीड)

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू में शुक्रवार तड़के एक प्राइवेट ट्रैवल बस के खाई में गिरने से 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 23 से अधिक घायल हो गए।

यह हादसा चिंतूर-नारेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ, जब ड्राइवर कथित तौर पर एक तीखे मोड़ पर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और सेफ्टी वॉल से टकराने के बाद बस खाई में गिर गई।

बस में दो ड्राइवरों सहित 37 लोग सवार थे और यह भद्राचलम जा रही थी। सभी यात्री चित्तूर जिले के थे और अरकू से तेलंगाना में भद्राचलम मंदिर जा रहे थे।

पीड़ित उत्तरी आंध्र और पड़ोसी तेलंगाना के विभिन्न मंदिरों की तीर्थयात्रा पर थे। जिस जगह हादसा हुआ, वहां मोबाइल फोन नेटवर्क कवरेज नहीं था, इसलिए पुलिस तक जानकारी पहुंचने में कुछ समय लगा।

पुलिस को शक है कि इलाके में घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर उस इलाके की सड़कों से परिचित नहीं था और अधिकारियों का मानना ​​है कि वह मोड़ पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। घायलों को शिफ्ट करने के लिए पांच पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "बस के खाई में गिरने से यात्रियों की दुखद मौत दिल दहला देने वाली है। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुए बस एक्सीडेंट में नौ लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड पर कंट्रोल खोकर खाई में गिर गई। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अधिकारियों को घायलों को तुरंत बेहतर मेडिकल सर्विस देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार प्रभावित परिवारों को सही मदद देगी।"

अल्लूरी-सीताराम राजू में हुए दुखद बस दुर्घटना पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस नेता गुरुनाधाम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी-सीताराम जिले में चिंतूर से भद्राचलम जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला कलेक्टर के अनुसार, नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए और घायलों को भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और सहायता प्रदान करे। सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।"

--आईएएनएस

 

 

