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Ancient Shivling Ujjain : महाकाल मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान निकला प्राचीन शिवलिंग, दर्शन कर भावविभोर हुए भक्त

महाकाल मंदिर के पास खुदाई में मिला प्राचीन शिवलिंग, भक्तों ने बताया चमत्कार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 05:49 AM
महाकाल मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान निकला प्राचीन शिवलिंग, दर्शन कर भावविभोर हुए भक्त

उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन को चमत्कार के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि बाबा के दर्शन के बाद जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है लेकिन अब महाकाल मंदिर के पास ही नया शिवलिंग मिला है, जिसे बहुत प्राचीन माना जाता रहा है।

शिवलिंग मिलने से भक्तों के बीच भारी उत्साह है और उनका मानना है कि भगवान शिव कण-कण में हैं और पूरे उज्जैन पर उन्हीं का राज है।

दरअसल, सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के बीच मंदिर के क्षेत्र में ही टनल बनाने का काम चल रहा है, जिसके लिए जमीन की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान ही विशाल शिवलिंग जमीन के भीतर से मिला है, हालांकि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शिवलिंग कितना पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर इस पवित्र भूमि के हर कण में निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार, जब भगवान महादेव यहां प्रकट हुए, तो सभी देवी-देवता भी इस पवित्र स्थान पर उपस्थित हो गए लेकिन आदि-अनादि काल से बदलती परिस्थियों की वजह से कुछ शिवलिंग जमीन के नीचे ही रह गए हैं। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शिवलिंग कितना प्राचीन है।

जमीन से निकले प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर भाव-विभोर महसूस कर रहे हैं। एक भक्त ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, भस्म आरती के समय खुदाई का काम चल रहा था और बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता है। यह नगरी बाबा की है और बाबा ने आज के शुभ दिन पर दर्शन दिए हैं।

एक अन्य भक्त ने कहा, प्राचीन शिवलिंग निकलने के बाद मंदिर समिति ने कार्य रोक दिया है और वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवलिंग को कोई क्षति तो नहीं पहुंची। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के शुभ दिन भगवान खुद धरती को चीरकर निकले हैं। यह महाकाल का चमत्कार है...हर-हर महादेव।

--आईएएनएस

 

 

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