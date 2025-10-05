भारत समाचार

Anandpur Sahib : सिख इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हेरिटेज स्ट्रीट से होगा आनंदपुर साहिब का कायाकल्प: सीएम मान

Oct 05, 2025, 02:58 PM
श्री आनंदपुर: पंजाब की ऐतिहासिक और धार्मिक धरती श्री आनंदपुर साहिब में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां 50 साल बाद 'हेरिटेज स्ट्रीट' परियोजना की नींव रखकर इस पवित्र नगरी के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

यह वही आनंदपुर साहिब है, जहां खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की योजना है।

मुख्यमंत्री मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आनंदपुर साहिब को 'व्हाइट सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे शहर में सफेद संगमरमर का प्रयोग होगा, ताकि यह शांति, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक बन सके। प्रोजेक्ट के तहत छह विशाल गेट बनाए जाएंगे, जो पंजाब की सांस्कृतिक विरासत, सिख इतिहास और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी से प्रेरित होंगे। हर गेट का नाम और डिजाइन सिख इतिहास से जुड़ा होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

भगवंत मान ने कहा कि यह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सिख इतिहास के गौरव को साकार करने की कोशिश है। सरकार का लक्ष्य है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं स्वच्छता, पार्किंग, लेडीज जोन, टॉयलेट्स और यातायात व्यवस्था सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आनंदपुर साहिब से नैना देवी, चिंतपुरणी और बगला मुखी जैसे धार्मिक स्थलों तक विशेष टूरिज्म रूट विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही, रेल संपर्क को भी सशक्त बनाने की योजना है ताकि श्रद्धालु 'पांच तख्तों' के दर्शन आसानी से कर सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब भले ही हाल ही में बाढ़ जैसी आपदाओं से गुजरा हो, लेकिन पंजाबी हमेशा हर संकट से उभरकर आगे बढ़े हैं। आनंदपुर साहिब का यह विकास कार्य भी उसी जज्बे की मिसाल बनेगा।

 

 

