Anandiben Patel Event : जम्बूरी में गूंजा युवा शक्ति का संदेश, राज्यपाल बोलीं, प्रकृति संरक्षण में युवा निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की हीरक जयंती तथा 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का विधिवत उद्घाटन किया। देश के कोने-कोने से आए हजारों स्काउट्स और एशिया–प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने पूरे आयोजन को ‘लघु भारत’ का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल ने उत्साह से भरे युवा प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि जम्बूरी विविधता, एकता और सांस्कृतिक शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश को 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिलने पर सरकार को बधाई दी। राज्यपाल ने स्काउटिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह आंदोलन युवाओं को चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, करुणामय और जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करता है।

उन्होंने वर्ष 2015 में गुजरात की मुख्यमंत्री रहते हुए स्काउट भवन उद्घाटन के दौरान दिए तीन मूल संदेशों—ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य—को पुनः दोहराया और युवाओं से इन्हें जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक वर्दीधारी युवा संगठन है, जिसने कोविड महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राज्यपाल ने वर्तमान पर्यावरणीय संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रकृति संरक्षण में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प का उल्लेख करते हुए युवाओं से नई ऊर्जा, नए कौशल और आत्मनिर्भरता को जीवन का आधार बनाने की अपील की। उन्होंने स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेडेन पॉवेल के विचार—'सबसे सार्थक कार्य दूसरों के जीवन में खुशी लाना है'—का स्मरण कर युवाओं को सेवा मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने स्काउट-गाइड ध्वज का ध्वजारोहण किया तथा प्रभावशाली जंबूरी परेड का निरीक्षण किया। विभिन्न राज्यों और विदेशी दलों द्वारा प्रस्तुत मार्च-पास्ट और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। संयुक्त ‘इंटीग्रेशन डांस’ ने देश की एकता और सांस्कृतिक विविधता का सशक्त संदेश दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने हीरक जयंती स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी विमोचन किया।

