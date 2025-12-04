Road Accident : अमरोहा में दो सड़क हादसों में चार एमबीबीएस विद्यार्थियों समेत छह लोगों की मौत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रजबपुर के अतरासी में एक तेज रफ्तार कार खड़े डीसीएम (ट्रक) से टकराने से 4 विद्यार्थियों की मौत हो गई, जबकि गजरौला में बाइक सवार दो युवकों को ट्रक ने रौंदा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह हादसा बुधवार देर रात हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक, कार और डीसीएम में टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसमें बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम और पुलिसकर्मी रात भर मौके पर रहे और उन्होंने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की।

बताया जा रहा है कि चारों मृतक वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के विद्यार्थी थे। हादसे की सूचना मिलने पर यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान की जा रही है, और उनके परिवारों को जानकारी दी जा रही है।

रजबपुर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया और हादसे की सही वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

उसी रात एक और दुखद घटना में, अमरोहा में गजरौला नेशनल हाईवे 9 पर रात करीब 8:45 बजे एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो नौजवानों की मौत हो गई।

अधिकारी के अनुसार मरने वालों की पहचान लखीमपुर खीरी के सोना खुर्द गांव के दीपक और नितिन के तौर पर हुई है, जो गुरुग्राम से घर लौट रहे थे।

पुलिस मौके पर पहुंची, लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की और कहा कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने दोनों लाशों का पंचनामा तैयार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की तलाश शुरू कर दी है।

--आईएएनएस