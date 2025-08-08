Raksha Bandhan Tribute: जो देश को छेड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा: तरुण चुघ

अमृतसर : शहर के लाहौरी गेट पर बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। एक खास आयोजन में राखियां एकत्रित कर प्रधानमंत्री को भेजीं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ये 'धन्यवाद का धागा' है जो ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में बहनें, भाई पीएम मोदी को भेज रही हैं।

तरुण चुघ ने ने कहा, " भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अमृतसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बहनों ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की बेटियों की रक्षा की है। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश की बहन बेटियों के बारे में सोचा। उनके हितों को तवज्जो दी। उनकी हमेशा यही प्राथमिकता रही कि किसी भी सूरत में देश की किसी भी बहन बेटियों के हितों पर कुठाराघात न हो।"

उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक 1, सर्जिकल स्ट्राइक 2 और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साबित किया है कि जो देश को छेड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह लाहौर, सियालकोट या कराची में हो। आतंकी शिविरों पर भारत की मिसाइलें निशाना साधने को तैयार हैं। इस रक्षाबंधन पर अमृतसर की बहनों ने पीएम मोदी को राखी भेजकर उनके नेतृत्व और बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

तरुण चुघ ने यह भी कहा कि कुछ लोग पंजाब में हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता और सरकार इसे विफल करेगी। उन्होंने देशभर में तिरंगा यात्रा की बात कही, जिसमें हर गली, गांव और घर में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने गली से लेकर संसद तक बेटियों को सम्मान दिया और उन्हें सशक्त बनाया।

इसके साथ ही, तरुण चुघ ने अमृतसर से कटरा के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन को स्वागतयोग्य कदम बताया और कहा कि यह ट्रेन अमृतसर को जम्मू-कश्मीर और पूरे देश से जोड़ेगी। अमृतसर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को देखते हुए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन शहर के लिए गर्व की बात है।