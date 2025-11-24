Amritsar Encounter : पुलिस ने अपराधी बिल्ला को एनकाउंटर में मार गिराया

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हत्या के अपराधी राजन उर्फ बिल्ला को मुठभेड़ में मार गिराया है। सोमवार को बाबा बकाला सबडिवीजन के रया गांव के पास यह मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उसके साथी मनप्रीत उर्फ ​​शम्मी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि राजन उर्फ ​​बिल्ला भारी हथियारों से लैस था। जब उसने पुलिस को देखा, तो उसने गोली चला दी, और सेल्फ-डिफेंस में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अब हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है।

डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि 16 नवंबर को अमृतसर में एक किराना स्टोर के मालिक मनजीत सिंह की हत्या हुई थी। शुरुआती जांच में दो अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल हुई थी। दोनों अपराधी मुंह पर नकाब डालकर मोटरसाइकिल पर आए थे और मनजीत सिंह का कत्ल किया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाईं।

उन्होंने बताया कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान करना था, क्योंकि वारदात के समय अपराधियों ने नकाब पहना हुआ था। हालांकि, कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अपराधियों की पहचान की। अगली कार्रवाई अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू की गई। टीमों ने अलग-अलग रणनीति पर काम किया और इसी बीच पुलिस को अधिकारियों के बारे में इनपुट मिला था।

डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल के अनुसार, मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि राजन उर्फ बिल्ला हथियारों से लैस है और नई वारदात को अंजाम देने के लिए आया है। इसी सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया। नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की।

अधिकारी ने बताया कि जब भागने में सफलता नहीं मिली तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली लगने से राजन उर्फ बिल्ला जख्मी हुआ था। हालांकि, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस