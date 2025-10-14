भारत समाचार

Amritsar Police Action : अमृतसर में ड्रग तस्कर का मकान ढहा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

अमृतसर में ड्रग तस्कर का अवैध मकान ढहाया, नशे की कमाई से बनी संपत्ति पर कार्रवाई
Oct 14, 2025, 03:47 PM
अमृतसर: पंजाब में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत मंगलवार को अमृतसर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ा एक्शन लिया। थाना मोहकमपुरी क्षेत्र के प्यारा सिंह हवेली इलाके में ड्रग तस्कर रोहित उर्फ कालू के अवैध रूप से बनाए गए मकान को प्रशासन ने ढहा दिया। यह मकान नशे के कारोबार से अर्जित अवैध कमाई से बनाया गया था।

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि रोहित उर्फ कालू फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि कालू की उम्र लगभग 22 वर्ष है और उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह लंबे समय से नशा तस्करी में सक्रिय था और नशे के पैसों से इस आलीशान घर का निर्माण कराया था।

कमिश्नर भुल्लर ने बताया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नगर निगम की टीम ने मकान गिराने से पहले पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

कमिश्नर भुल्लर ने बताया कि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को स्पष्ट संदेश देती हैं कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर सरकार अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य नशा तस्करों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी और अवैध कमाई पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

