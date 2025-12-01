Amritsar Drug Bust : अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन सहित एक आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर: पंजाब में नशा के खिलाफ अभियान के तहत अमृतसर की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने क्रॉस-बॉर्डर ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जो पाकिस्तान से जुड़ा था। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से करीब 5 किलो हेरोइन बरामद की।

जानकारी के मुताबिक, पकड़ा गया शख्स सीधे पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहा था। वही हैंडलर उसे ड्रग्स की खेप रिसीव करने और सीमा पार से अमृतसर लाने के लिए निर्देश दे रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने हेरोइन की खेप को तय जगह से उठाया और आगे के वितरण की प्लानिंग भी उसी के तहत हो रही थी।

पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और एसएसओसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वहीं, आगे की जांच में पुलिस नेटवर्क के सभी लिंक तलाश रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और इसमें कितने लोग शामिल हैं। इससे जुड़ी हर कड़ी तक पहुंचना पुलिस की प्राथमिकता है।

पंजाब पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर साफ कहा है कि वे किसी भी तरह के ड्रग सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका लक्ष्य है कि पंजाब को नशे से मुक्त रखा जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

नशामुक्ति अभियान के तहत यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले बीते बुधवार को पंजाब पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफपी) ने मिलकर एक ड्रग तस्कर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। रूपनगर रेंज की टीम ने इस ऑपरेशन में 5.084 किलोग्राम हेरोइन, 1.681 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन, 6.5 लाख रुपए कैश और एक कार बरामद की थी। इसके साथ ही सप्लाई चेन को संभाल रहे एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया था।

--आईएएनएस