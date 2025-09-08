भारत समाचार

Amritsar Constable Death : अमृतसर में कांस्टेबल का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस

अमृतसर में पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, जांच जारी
Sep 08, 2025, 11:05 AM
अमृतसर में कांस्टेबल का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस

अमृतसर: अमृतसर शहर में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब 9 बटालियन दफ्तर के सामने पार्किंग क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ।

मृतक की पहचान कांस्टेबल गुरकीरत सिंह (25) के रूप में हुई है, जो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से लौटने के बाद 9 बटालियन में अपनी सेवाएं दे रहा था।

एसीपी डॉ. शीतल सिंह ने कहा, "हमें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में किसी व्यक्ति का शव है। सूचना के आधार पर हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां गुरकीरत सिंह नामक व्यक्ति गाड़ी में गोली लगने से मृत पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि गोली चलने की घटना कैसे हुई।

उन्होंने आगे कहा कि हम इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। जांच में मिलने वाले सभी तथ्यों को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा।"

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गुरकीरत सिंह को अमरनाथ यात्रा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए पठानकोट भेजा गया था। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह हाल ही में लौटे थे।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वह अपने हथियार की सफाई कराने के लिए पटियाला आए हुए थे। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों को लेकर फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि मामला आत्महत्या का है या किसी अन्य वजह से मौत हुई है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि सभी सबूत जुटाए जा सकें।

गुरकीरत सिंह मूल रूप से गुरदासपुर जिले के उमरावाल गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 

 

