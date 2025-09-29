Maharashtra Floods : महाराष्ट्र में बाढ़ से परेशान किसानों को तत्काल राहत की जरूरत : अमोल कोल्हे

पुणे: महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनसीपी (एसपी) सांसद अमोल कोल्हे ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए तत्काल और ठोस राहत की मांग की है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और वे केंद्र से प्रभावी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। राहत कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वे फिर से अपने जीवन और खेती को पटरी पर ला सकें।

कोल्हे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मदद की गुहार लगाई है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए ठोस कदम उठाएगी। किसानों का हित देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस संकट से निपटने के लिए ठोस योजना बनानी होगी।

उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता दी गई, जबकि महाराष्ट्र में पहली किस्त के रूप में किसानों को मात्र 3,500 रुपए मिले हैं, जो बेहद अपर्याप्त है। मैं केंद्र सरकार से इस राशि को बढ़ाने और प्रभावी राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग करता हूं।

सांसद अमोल कोल्हे ने कहा कि बाढ़ ने महाराष्ट्र के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की आजीविका खतरे में है। मैं केंद्र और राज्य सरकार से संयुक्त रूप से राहत कार्यों को तेज करने और किसानों को बीज, खाद, और आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील करता हूं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बहाल करने और किसानों को दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने की जरूरत है।

इसके अलावा, अमोल कोल्हे ने भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप-2025 के खिताब जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों के जज्बे को दर्शाता है। ट्रॉफी देने वालों पर पहलगाम हमले से जुड़े होने के कारण खिलाड़ियों ने यह कदम उठाया, जो सराहनीय है। मैं भारतीय खिलाड़ियों के इस साहसिक और नैतिक फैसले की प्रशंसा करता हूं। यह न केवल उनका सम्मान बढ़ाता है, बल्कि देश के लिए भी गर्व का क्षण है।”