NDA Tamil Nadu Plan : इस बार तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार, जनता ने दिया बदलाव का संकेत: टीटीवी दिनाकरन

चेन्नई: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव टी. टी. वी. दिनाकरन ने दावा किया है कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है।

मीडिया से बातचीत में दिनाकरन ने कहा कि सत्ताधारी डीएमके सरकार के खिलाफ जबरदस्त जनविरोधी लहर है और दावा किया कि राज्यभर में एनडीए के लिए राजनीतिक माहौल तेजी से अनुकूल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, “तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है। मौजूदा हालात साफ संकेत देते हैं कि एनडीए सत्ता में आएगी।”

दिनाकरन ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की व्यवस्था का भी स्वागत किया और कहा कि एएमएमके को वे सभी 11 निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जिनकी उसने मांग की थी। उन्होंने इस आवंटन को संतोषजनक बताया और कहा कि यह गठबंधन सहयोगियों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाता है।

एएमएमके नेता ने पार्टी का 32 पृष्ठों का चुनावी घोषणापत्र भी जारी किया, जिसमें कल्याणकारी और सुशासन संबंधी उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख किया गया है।

पार्टी की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार से फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता यू. मुथुरामलिंगा थेवर और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह शामिल है।

पार्टी ने मदुरै अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम थेवर के नाम पर रखने की भी मांग की है। घोषणापत्र में किसानों को राहत देने पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों की माफी और संरक्षित कृषि क्षेत्र का विस्तार शामिल है।

घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून का भी प्रस्ताव है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी ने जाति-आधारित सर्वेक्षण का समर्थन किया है और आश्वासन दिया है कि मौजूदा 69 प्रतिशत आरक्षण नीति अप्रभावित रहेगी।

एएमएमके ने अधिसूचित समुदायों के लिए लाभ बहाल करने और शिक्षा और रोजगार में मुसलमानों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का भी संकल्प लिया है। शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने और केंद्रीय विद्यालयों व पीएम श्री स्कूलों जैसे संस्थानों का विस्तार करने की वकालत की है। उत्तरी तमिलनाडु में एक एम्स और दक्षिणी क्षेत्र में एक आईआईटी स्थापित करने की भी घोषणा की है।

घोषणापत्र में विधान परिषद के पुनरुद्धार, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और प्रत्येक पंचायत संघ में अम्मा उनावगमों को फिर से खोलने का भी वादा किया गया है। इन प्रस्तावों के साथ दिनाकरन ने कहा कि एएमएमके का उद्देश्य एनडीए के तमिलनाडु के लिए व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में एक "जन-केंद्रित विकल्प" प्रस्तुत करना है।

--आईएएनएस