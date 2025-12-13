Amli Dam Tourism : सैकड़ों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना आमली बांध, एक नए शांत पर्यटन स्थल के रूप में उभरा

सूरत: गुजरात के सूरत से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांडवी में आमली बांध नामक एक नया पर्यटन स्थल विकसित किया गया है, जो आगंतुकों को हरी-भरी हरियाली और बहते पानी के बीच एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

वन विभाग ने स्थानीय प्रशासन के समन्वय से कॉटेज, सुंदर उद्यान और कैंटीन स्थापित करके इस क्षेत्र का विकास किया है। पर्यटन स्थल के रूप में हाल ही में विकसित होने के बावजूद, यहां हर महीने लगभग 10,000 से 12,000 पर्यटक आते हैं।

हरे-भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत वातावरण में स्थित यह बांध मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है जो मानसून के मौसम के दौरान और उसके बाद विशेष रूप से आकर्षक हो जाते हैं।

अधिकारियों का सुझाव है कि नवंबर से फरवरी के बीच का समय घूमने के लिए सबसे आदर्श है, जब आसपास का वातावरण सबसे अधिक जीवंत होता है।

यह स्थान पारिवारिक सैर, कैंपिंग और फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त माना जाता है। पास के आमली डैम न्यू गार्डन में पिकनिक टेबल और बच्चों के खेल का मैदान जैसी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो परिवारों के लिए इसके आकर्षण को और बढ़ाती हैं।

पर्यटक दीपिका ने अपना अनुभव साझा करते हुए समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि यहां का वातावरण बहुत ही सुंदर है। चारों ओर की हरियाली मनमोहक है और पानी एकदम साफ है। यहां आना बहुत अच्छा लगता है। यहां का नजारा अद्भुत है। परिवार के साथ आना सबसे बढ़िया है।

सूरत से आए एक अन्य पर्यटक, नरेंद्र मिश्रा, ने भी इस जगह की खूब तारीफ की। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मैं सूरत से आया हूं। सूरत में इस तरह के पर्यटन स्थल ज्यादा नहीं हैं, लेकिन यह जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। यहां कई तरह के पेड़-पौधे हैं और प्रशासन द्वारा साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है।

पर्यटकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने कॉटेज, उद्यान और कैंटीन सहित कई सहायक सुविधाएं बनाई हैं। सप्ताहांत में इस स्थल पर विशेष रूप से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।

मांडवी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) रविंद्र राज सिंह वाघेला ने कहा कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आरामदायक प्रवास प्रदान करने के लिए कॉटेज और टेंट लगाए गए हैं।

क्षेत्रीय प्रवासन समिति के प्रमुख अरविंद वासावा ने भी स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए हमारे पास कॉटेज और कैंटीन की सुविधा है। पर्यटकों को बांध के किनारे बने बगीचे भी बहुत पसंद आते हैं। यहां आने वाले परिवार सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं।

हालांकि, आमली बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है, फिर भी इसने उल्लेखनीय लोकप्रियता हासिल कर ली है। हर महीने 10,000 से 12,000 पर्यटक इस बांध पर आकर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव और प्रशंसा करते हैं।

--आईएएनएस