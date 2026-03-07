Amit Shah Uttarakhand Visit : उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत

देहरादून: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर राज्य में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को वे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, "सहकारिता से समृद्धि की नींव रखने वाले, सशक्त व सुरक्षित भारत के संकल्प को साकार करने वाले आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया।"

एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हरिद्वार पहुंचकर वे बैरागी कैंप मैदान में आयोजित राज्य सरकार के '4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार अपने चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कई घेरे बनाए गए हैं ताकि सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

कार्यक्रम के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद हैं। इनमें प्रमुख रूप से सौरभ बहुगुणा, रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, स्वामी यतीश्वरानंद, अजय भट्ट, सुबोध उनियाल, अजय टम्टा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, विजयराज लक्ष्मी, रेखा आर्या, सतपाल महाराज और अनिल बलूनी शामिल हैं।

उधर, हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। अलग-अलग जिलों से भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और साधु-संत बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मैदान में हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं और सभा स्थल लगभग पूरी तरह भर चुका है। लोगों में अमित शाह को सुनने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

--आईएएनएस