Amit Shah Shivaji Statue : गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण

गांधीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर के सेक्टर-21 स्थित महाराष्ट्र भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को महाराष्ट्र भवन, सेक्टर-21 में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य घोड़े पर सवार प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्रीयन समुदाय के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

अमित शाह ने कहा कि यह प्रतिमा वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को शिवाजी महाराज के साहस, रणनीतिक दृष्टि और ‘स्वराज’ के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाती रहेगी। उन्होंने कहा, “शिवाजी महाराज की वीरता और प्रशासन के सबक आज भी हमें प्रेरित करते हैं।”

शाह ने शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भारत विदेशी आधिपत्य के अधीन था, तब 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुणे के रायेश्वर महादेव मंदिर में ‘हिंदवी स्वराज’ स्थापित करने का संकल्प लिया। उनकी दृढ़ निश्चय और माता जीजाबाई के संस्कारों ने क्षेत्र को सैकड़ों वर्षों के अधीनता से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सोमनाथ मंदिर के विकास कार्यों को शिवाजी महाराज के आदर्श से जोड़ा और कहा कि ये सभी प्रयास सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। शाह ने यह भी बताया कि शिवाजी महाराज ने फारसी और उर्दू जैसी विदेशी भाषाओं के बजाय संस्कृत और मराठी को महत्व दिया और भारतीय नौसेना की नींव रखी।

शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने अधीनता के प्रतीकों को हटाकर ‘शिव मुद्रिका’ स्थापित की है। आज शिवाजी महाराज का स्वराज, मातृभाषा और धर्म का सपना साकार हो रहा है।”

उन्होंने राष्ट्रीय कवि झवेरचंद मेघाणी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वीरता की भावना जगाने के लिए शिवाजी महाराज को अपनी कविताओं का विषय बनाया और गुजरात में आज भी गाया जाने वाला गीत ‘शिवाजी नु हलारडू’ बच्चों में देशभक्ति का बीज बोता है।

प्रतिमा की तारीफ इसकी जीवंतता और घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज के यथार्थ चित्रण के लिए की गई, जो आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति और भक्ति की भावना पैदा करेगी।

इस अवसर पर राज्य भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक जगदीश विश्वकर्मा, गांधीनगर महापौर मीरा पटेल, विधायक रिताबेन पटेल, उपमहापौर नातुजी ठाकोर सहित कई गणमान्य व्यक्ति और नागरिक भी मौजूद थे।

--आईएएनएस