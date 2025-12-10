Winter Session Debate : प्रह्लाद जोशी का राहुल गांधी पर तंज, 'जीत पर खुद का क्रेडिट, हार पर ईवीएम-ईसी को ठहराते हैं दोषी'

भारत समाचार

Dec 10, 2025, 07:55 AM
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान मंगलवार को पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव सुधारों पर तीखी बहस देखने को मिली। आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद प्रह्लाद जोशी ने कहा, "मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत दर्ज की और भाजपा हारी, तब राहुल गांधी का बयान क्या था? और जब वे झारखंड में जीते तो उन्होंने क्या कहा? जब वे तेलंगाना में जीते तो उन्होंने क्या कहा? जब वे हारते हैं, तो वे ईवीएम, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, या दावा करते हैं कि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) सब कुछ कंट्रोल कर रहा है।"

उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, "जब वे जीतते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। वे अपने पार्टी सहयोगियों और समर्थकों से कहना चाहते हैं कि जब वे जीतते हैं, तो यह राहुल गांधी की वजह से होता है, लेकिन जब वे हारते हैं, तो यह सिस्टम की गलती होती है।"

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, "उन्हें जाने दीजिए। जब ​​भी संसद का सेशन होता है, वह ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। बाद में, वह दावा करते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि वह यहां होते ही नहीं हैं। वह एक पार्ट-टाइम, गैर-गंभीर राजनीतिक नेता हैं।"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। सभी संवैधानिक प्रावधानों को वैसे ही लागू किया जाता है, जैसे उन्हें होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं है कि संस्थानों को मनमाने ढंग से बनाया या खत्म किया जाता है, या मनमर्जी से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। यहां सब कुछ संवैधानिक प्रावधानों और पारदर्शिता के अनुसार होता है।"

उन्होंने कहा, "यह एक ओपन सिस्टम है; ऐसा कांग्रेस शासन के दौरान शायद ही कभी देखा गया था। पहली बार, हर डिटेल लोगों तक सही तरीके से पहुंचाई जा रही है, पहले से जानकारी दी जा रही है।"

