Amit Shah Tamil Nadu Visit: तमिलनाडु भाजपा 22 अगस्त को बूथ समिति सम्मेलन आयोजित करेगी, अमित शाह करेंगे संबोधन

चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने घोषणा की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को तिरुनेलवेली में पार्टी के पहले बूथ समिति जोन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें एक लाख से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे।

तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रन के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक को पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मोड़ मान रही है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद के अनुसार, इस बैठक में पांच लोकसभा क्षेत्रों और 28 विधानसभा क्षेत्रों की 8,595 बूथ समितियों के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे।

उन्होंने इस आयोजन को एक 'ऐतिहासिक आंदोलन' बताया जिसका उद्देश्य द्रमुक के 'भ्रष्ट और दमनकारी शासन' को खत्म करना और एनडीए को 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जीत के लिए तैयार करना है।

यह सम्मेलन तिरुचेंदूर में आयोजित किया जाएगा, जिसे पार्टी ने 'भगवान मुरुगन की पवित्र भूमि' कहा है।

ए.एन.एस. प्रसाद ने अमित शाह को 'चुनावी विजय सम्राट' और 'कुशल रणनीतिकार' कहा। उन्होंने बताया कि शाह जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और बूथों को पार्टी के प्रचार तंत्र के आधार के रूप में मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए एक विस्तृत चुनावी रोडमैप का अनावरण करेंगे।

पार्टी ने कहा कि प्रशिक्षण सत्र डीएमके की वोट खरीदने की रणनीतियों और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुकाबला करने पर केंद्रित होंगे।

भाजपा नेताओं ने डीएमके सरकार की विफलताओं को उजागर करने का भी संकल्प लिया और उस पर 'अराजकता, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, अवैध शराब से होने वाली मौतों और करों में भारी वृद्धि' का आरोप लगाया।

प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की परियोजनाओं को घर-घर तक पहुंचाया जाए, और केंद्र के खिलाफ डीएमके द्वारा किए जा रहे 'निराधार प्रचार' का मुकाबला किया जाए।

उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बूथ-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करना है।

सम्मेलन में तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हाल ही में नामित किए जाने पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

पार्टी ने इसे राज्य के लिए 'गर्व की बात' और प्रधानमंत्री मोदी के 'तमिलनाडु के प्रति विशेष स्नेह' का प्रतिबिंब बताया।

तिरुनेलवेली कार्यक्रम के बाद, भाजपा ने अगले कुछ महीनों में मदुरै, कोयंबटूर, सलेम, तंजावुर, तिरुवन्नामलाई और तिरुवल्लूर में इसी तरह के सम्मेलनों की योजना बनाई है, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।

पोन राधाकृष्णन, डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, के. अन्नामलाई, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, एच. राजा और अभिनेता से नेता बने सरथकुमार सहित वरिष्ठ नेता भी तिरुनेलवेली बैठक को संबोधित करने वाले हैं।

अमित शाह की उपस्थिति से, भाजपा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने, एनडीए को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने और पूरे तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके को चुनौती देने के अपने इरादे का संकेत देने की उम्मीद कर रही है।