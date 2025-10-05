भारत समाचार

Amit Shah Shirdi Visit : महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, विखे पाटिल की प्रतिमा का अनावरण और सहकारिता परियोजना का उद्घाटन करेंगे

अमित शाह का शिर्डी दौरा, सहकारिता आंदोलन को नई गति देने पर फोकस
Oct 05, 2025, 03:23 AM
महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, विखे पाटिल की प्रतिमा का अनावरण और सहकारिता परियोजना का उद्घाटन करेंगे

शिर्डी: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। शनिवार रात वो शिर्डी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्नेहपूर्ण अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से जारी पोस्ट में कहा गया कि अमित शाह के आगमन पर फडणवीस ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दौरा महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारिता और विकास के एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। अमित शाह शिर्डी साईं बाबा मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जो उनके दौरे का प्रमुख हिस्सा है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, पंकजा मुंडे, मुरलीधर मोहोल और गिरीश महाजन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे।

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का साईनगरी शिरडी में स्वागत है। देश के सशक्त गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का शिरडी एयरपोर्ट पर आगमन पर पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।"

अमित शाह अपने एकदिवसीय दौरे पर शिर्डी और अहिल्यानगर पहुंचे हैं। रविवार को वे सहकारिता आंदोलन के सूत्रधार और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण डॉ. बालासाहेब विठ्ठलराव विखे पाटिल की पूर्णाकृति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल साहित्य साकार कारखाना अध्ययन परियोजना के जीर्णोद्धार का उद्घाटन भी होगा।

बता दें कि अमित शाह की यह यात्रा भाजपा शासित महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच मजबूत समन्वय को दर्शाती है। विखे पाटिल परिवार की विरासत से जुड़े कार्यक्रम सहकारिता आंदोलन को नई गति देंगे। विखे पाटिल को सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है, और उनकी प्रतिमा अनावरण से युवा पीढ़ी प्रेरित होगी।

 

 

