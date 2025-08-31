Amit Shah Ganeshotsav Ahmedabad: अमित शाह ने अहमदाबाद में 'वस्त्रापुर महागणपति' महोत्सव में लिया हिस्सा

भारत समाचार

अमित शाह ने वस्त्रापुर महागणपति महोत्सव में की आरती
Aug 31, 2025, 07:31 AM
गुजरात: अमित शाह ने अहमदाबाद में 'वस्त्रापुर महागणपति' महोत्सव में लिया हिस्सा

 

अहमदाबाद:  गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल सेवा दल द्वारा आयोजित 40वें 'वस्त्रापुर महागणपति' महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान गणपति की मंगल आरती की।

मंगल आरती के दौरान अमित शाह ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उनके साथ अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा बेन जैन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस वर्ष गणेश पंडाल को 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर सजाया गया है, जो अपनी भव्यता और रचनात्मकता के लिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

पंडाल में गणपति बप्पा की मनमोहक मूर्ति और थीम आधारित सजावट ने हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया।

आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों और मेटल डिटेक्टरों की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित की गई, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें।

इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति संगीत, और सामाजिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है, जो अगले कुछ दिनों तक चलेगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वस्त्रापुर महा गणपति महोत्सव भक्ति, संस्कृति, और सामाजिक समरसता का अनुपम संगम है। इस उत्सव का आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सभी समुदाय को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है।

वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार की शाम को घाटलोडिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न गणेशोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने घाटलोडिया, गोता, सोला, थलतेज और मेमनगर में विभिन्न गणेश पंडालों में श्रीगणेश के भक्तिभावपूर्वक दर्शन कर शुभाशीष प्राप्त किया।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने वंदे मातरम चौक के राजा, सोला भागवत के राजा, मनोकामनापूर्ण गणेश, पाटीदार युवा संगठन गणेश उत्सव, श्री पंचदेव युवा मंडल गणेशोत्सव, गार्डन के राजा, मैपल ट्री गणेश, गुरुकुल के महाराजा तथा समर्पण युवक मंडल के गणेशोत्सव में उपस्थित रहकर भक्तजनों का उत्साह बढ़ाया।

 

 

