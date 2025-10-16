भारत समाचार

Amit Shah Bihar Visit : 'बिहार मिशन' पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की चुनावी तैयारियों को देंगे धार

अमित शाह बिहार पहुंचे, भाजपा ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित
Oct 17, 2025, 02:13 AM
'बिहार मिशन' पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की चुनावी तैयारियों को देंगे धार

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और वे शुक्रवार को भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित शुक्रवार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ।

बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय व भाजपा के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का स्वागत किया।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने खाते की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। पार्टी द्वारा तीसरी लिस्ट के अनुसार, रामनगर से नन्द किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय, बगहा से राम सिंह और लौरिया से विनय बिहारी को टिकट मिला, जबकि नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे।

भाजपा ने चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता और कोचाधामन से बीणा देवी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने बायसी से विनोद यादव, राघोपुर से सतीश कुमार यादव और बिहपुर से कुमार शैलेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, पीरपैंती से मुरारी पासवान, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और गोह से रणविजय सिंह को टिकट दिया गया है।

इससे पहले भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर के नाम की भी घोषणा की गई। भाजपा की दूसरी लिस्ट के अनुसार, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार और गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह को टिकट मिला, जबकि बनियापुर से केदार नाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह और रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉ० सियाराम सिंह, अगिआंव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट मिला।

भाजपा ने मंगलवार को 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया। भाजपा की ओर से बताया गया कि जहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं, कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं।

 

 

