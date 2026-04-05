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Amit Shah Chennai Visit : अमित शाह और राहुल गांधी सोमवार को पहुंचेंगे चेन्नई, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी

चेन्नई-पुडुचेरी चुनाव प्रचार: अमित शाह और राहुल गांधी की उड़ानों के लिए कड़ी सुरक्षा
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Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 06:09 AM
अमित शाह और राहुल गांधी सोमवार को पहुंचेंगे चेन्नई, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी

चेन्नई: तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इसी बीच सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल चेन्नई पहुंचने वाले हैं। दोनों नेताओं के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह दोपहर 3:15 बजे कोच्चि से निजी विमान के जरिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके तुरंत बाद, महज 5 मिनट के भीतर, यानी 3:20 बजे वे एक निजी हेलीकॉप्टर से पुडुचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। यह दौरा भारतीय जनता पार्टी के पुडुचेरी में अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।

पुडुचेरी में कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह शाम करीब 6:10 बजे हेलीकॉप्टर से वापस चेन्नई लौटेंगे। बताया जा रहा है कि वे एयरपोर्ट से तुरंत बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि पुराने टर्मिनल के वीआईपी लाउंज में कुछ समय बिताएंगे। इस दौरान तमिलनाडु भाजपा के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर चुनावी रणनीति और समन्वय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे शाम को ही निजी विमान से नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

वहीं, राहुल गांधी सोमवार की सुबह 10:00 बजे नई दिल्ली से चेन्नई पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता करेंगे। आगमन के बाद वे वीआईपी लाउंज में पार्टी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव प्रचार की रणनीति और आगे की योजना पर चर्चा होगी।

इसके बाद राहुल गांधी लगभग पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे, जहां वे कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। उनकी चेन्नई वापसी का कार्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे संकेत मिलता है कि वे क्षेत्र में अपने कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

एक ही दिन में दो बड़े नेताओं की आवाजाही को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, एक आपात बैठक कर सभी प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई है, वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया है, और एयरपोर्ट के अंदर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

--आईएएनएस

 

 

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