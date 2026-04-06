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Election Campaign : अमित शाह और राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे चेन्नई

दोनों नेता एक ही दिन चेन्नई हवाई अड्डे से प्रचार के लिए रवाना होंगे।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 03:31 AM
अमित शाह और राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे चेन्नई

चेन्नई: तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार निर्णायक चरण में पहुंच गया है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को चेन्नई पहुंचने वाले हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अमित शाह कोच्चि से निजी विमान से दोपहर 3:15 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। आगमन के तुरंत बाद, वे दोपहर 3:20 बजे एक निजी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे।

अपनी यात्रा के दौरान, गृह मंत्री शाह द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने की उम्मीद है।

पुडुचेरी में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद, शाह हेलीकॉप्टर से चेन्नई लौटेंगे और लगभग शाम 6.10 बजे वहां पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से तुरंत बाहर निकलने के बजाय, वे संभवतः पुराने हवाई अड्डे परिसर में स्थित वीआईपी लाउंज में कुछ समय बिताएंगे।

तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से इस दौरान उनसे मुलाकात कर चुनाव रणनीतियों और समन्वय पर चर्चा करने की उम्मीद है। इन मुलाकातों के बाद, गृह मंत्री शाह शाम को निजी विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

इस बीच, राहुल गांधी के आज सुबह 10:00 बजे नई दिल्ली से पहुंचने का कार्यक्रम है। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे।

गांधी के वीआईपी लाउंज में पार्टी नेताओं के साथ एकांत बैठक करने की उम्मीद है, जिसमें वे महत्वपूर्ण चुनावों से पहले प्रचार की योजना और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद, वे लगभग 12 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले एक छोटे विमान से पुडुचेरी की यात्रा करेंगे, जहां वे कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेंगे।

चेन्नई लौटने का उनका कार्यक्रम अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि वे इस क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों को जारी रख सकते हैं।

दोनों नेताओं के एक ही दिन एक ही हवाई अड्डे से गुजरने के कारण, हवाई अड्डा अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ा दिया है।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्रोटोकॉल की समीक्षा करने, वीआईपी पास जारी करने को विनियमित करने और हवाई अड्डे के भीतर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक आपातकालीन समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

--आईएएनएस

 

 

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