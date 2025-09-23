Amit Shah Praises forces : सुरक्षा बलों ने लाल आतंक को बड़ा झटका देते हुए शीर्ष नक्सली नेताओं को मार गिराया : अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे सुरक्षा बलों ने दो केंद्रीय समिति सदस्य नक्सल नेताओं कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ ​​कोसा और कट्टा रामचंद्र रेड्डी का सफाया कर दिया। मारे गए दोनों नक्सली नेताओं पर 40-40 लाख रुपए का इनाम था। हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं।"

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के पास अबूझमाड़ क्षेत्र में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो वरिष्ठ नक्सली नेता मारे गए। शवों की पहचान केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ ​​कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ ​​कदारी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। दोनों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम था।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक एके-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक बीजीएल लांचर, भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली सामग्री और अन्य सामान बरामद किया।

ये दोनों माओवादी कई वर्षों से नक्सली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता थे। इनकी प्लानिंग से कई जवान शहीद हुए और निर्दोष नागरिकों की जानें गईं।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने इस कार्रवाई को माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक झटका बताया।

पुलिस महानिरीक्षक ने अपील करते हुए कहा, "नक्सली गतिविधियां अब अपने अंत की ओर हैं। यह समय है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें और मुख्यधारा में लौटें। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत वे सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन शुरू कर सकते हैं।"

पिछले सोमवार को एक अन्य अभियान में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस ने हजारीबाग जिले में तीन बड़े नक्सलियों को मार गिराया। खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान सुबह लगभग छह बजे गिरिडीह-बोकारो सीमा के पास करंदी गांव में शुरू हुआ।