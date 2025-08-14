Amit Shah NSG Har Ghar Tiranga: 'हर घर तिरंगा' अभियान में एनएसजी के शूरवीरों ने लिया हिस्सा, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशंसा की

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की खास भागीदारी की प्रशंसा की है। देशभर में एनएसजी इकाइयों और प्रतिष्ठानों ने 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया है। इस पर अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के वीर जवानों का देश और देशवासियों के प्रति अटूट निष्ठा का भाव देखकर मन गौरव से भर उठता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा गया, "देशभर में एनएसजी इकाइयों और प्रतिष्ठानों ने पवित्र तिरंगे का सम्मान करने और एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए उत्साहपूर्ण रैलियां आयोजित की गईं, जिससे देशभर में देशभक्ति की भावना जागृत हुई।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान में एनएसजी के शूरवीर भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं और देशवासियों के मन में तिरंगे के प्रति गर्व और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी गहरा बना रहे हैं। एनएसजी के वीर जवानों का देश और देशवासियों के प्रति अटूट निष्ठा का भाव देखकर मन गौरव से भर उठता है।"

एनएसजी की तरफ से गुरुवार को मानेसर (गुरुग्राम) से एनएसजी मुख्यालय (दिल्ली) तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एनएसजी ने एक पोस्ट में लिखा, "साइकिल रैली के आयोजन से गौरव का माहौल बन गया। इस जीवंत रैली में तिरंगे की भावना का जश्न मनाया गया और समापन पर एनएसजी के महानिदेशक ने प्रतिभागियों के उत्साह, एकता और देशभक्ति की सराहना की।"

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान में हर कोई बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अभियान से जुड़ते हुए अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद भी ध्वजारोहण कर चुके हैं।