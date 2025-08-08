भारत समाचार

Amit Shah Sitamarhi Visit : अमित शाह और सीएम नीतीश सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का करेंगे संयुक्त शिलान्यास

सीतामढ़ी में 882 करोड़ की लागत से जानकी मंदिर का शिलान्यास आज
Aug 08, 2025, 09:05 AM
बिहार : अमित शाह और सीएम नीतीश सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का करेंगे संयुक्त शिलान्यास

पटना:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार दौरे पर होंगे। इस दौरान वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में 'माता जानकी मंदिर' का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे।

देवी सीता को समर्पित यह मंदिर मिथिला क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पहल का प्रतीक है और इसे 'बिहार की अयोध्या' कहा जा रहा है।

मंदिर परिसर की अनुमानित लागत 882.87 करोड़ रुपए है। इसे 67 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 151 फीट ऊंचा गर्भगृह इसका केंद्रीय ढांचा होगा।

मंदिर के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, और बिहार पर्यटन विभाग इसके विकास कार्यों का नेतृत्व करेगा।

भूमि पूजन को एक बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण और स्थापत्य कला की दृष्टि से भव्य बनाया गया है।

यह न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि मिथिला की विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।

मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, बच्चों का खेल क्षेत्र, सीता वाटिका, लव-कुश वाटिका, भजन संध्या स्थल, धर्मशालाएं और अतिथि गृह, मिथिला हाट और कैफेटेरिया, ई-कार्ट स्टेशन, छात्रावास, सड़क प्रदर्शनी और पार्किंग सुविधाएं शामिल होंगी।

समग्र विकास के तहत जानकी कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

यह परिसर माता सीता से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करेगा, जिससे आगंतुकों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों प्राप्त होगी।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आगामी समारोह के बारे में बोलते हुए कहा, "पिछले साल सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राम मंदिर बन गया है... अब पुनौरा धाम में सीताजी का मंदिर बनेगा। यह उन लोगों, खासकर कांग्रेस, के मुंह पर करारा तमाचा है, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया।"

इस कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों, प्रमुख धार्मिक संतों और बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

सुरक्षा और रसद तैयारियों के साथ, सीतामढ़ी हाल के दिनों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार है।

 

