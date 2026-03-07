Indian Political News : अमित शाह ने ओडिशा भाजपा नेताओं से की मुलाकात, संगठन और राज्य की राजनीति पर मंथन

भुवनेश्वर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा की ओडिशा यूनिट के सीनियर नेताओं से भुवनेश्वर में पार्टी हेडक्वार्टर में मुलाकात की और आने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, ओडिशा भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा कैंडिडेट मनमोहन सामल, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग, राज्यसभा कैंडिडेट सुजीत कुमार, भाजपा सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और होटल मालिक दिलीप रे और भाजपा सांसद संबित पात्रा के साथ स्टेट यूनिट के कई दूसरे सीनियर लीडर्स मीटिंग में शामिल हुए।

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ओडिशा भाजपा अध्यक्ष सामल ने कहा कि गृह मंत्री के साथ बातचीत मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशनल मामलों और राज्य की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन पर फोकस थी।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह ने पार्टी लीडर्स और विधायक के साथ ओडिशा में मौजूदा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन पर बातचीत की, जिसमें सरकार के कामकाज से जुड़े डेवलपमेंट भी शामिल थे। सामल ने कहा कि अमित शाह ने ओडिशा में संगठन के कामकाज पर पार्टी लीडर्स के साथ विचारों का लेन-देन किया और उनसे अलग-अलग पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल मामलों पर फीडबैक लिया।

उन्होंने कहा कि लीडरशिप ने संगठन को मजबूत करने और राज्य में आने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की। हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि गृह मंत्री शाह ने कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग के दौरान राज्यसभा चुनावों की स्ट्रेटेजी पर चर्चा नहीं की।

इस बीच, भाजपा सांसद बलभद्र माझी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य से जुड़े मुद्दों, आने वाले राज्यसभा चुनावों, संगठन को मजबूत करने और ओडिशा के ओवरऑल डेवलपमेंट पर डिटेल में चर्चा की। माझी ने यह भी कहा कि शाह ने भाजपा विधायकों से आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी के चौथे कैंडिडेट दिलीप रे की जीत पक्की करने को कहा।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से पूरे सपोर्ट का भरोसा दिया और पार्टी लीडर्स को राज्य को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने के लिए हिम्मत दी।

