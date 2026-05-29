अमित शाह आज कच्छ सीमा का करेंगे दौरा, दलदली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा

भुज: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सीमावर्ती जिले कच्छ में रहेंगे। इस दौरान वह भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह दिन की शुरुआत बॉर्डर आउटपोस्ट जी-7 के उद्घाटन से करेंगे। इसके बाद वह बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे।

यह कार्यक्रम भुज के पास स्थित जी-7 बॉर्डर पोस्ट पर आयोजित किया जाएगा। दौरे के दौरान अमित शाह के बीएसएफ द्वारा आयोजित 'प्रहरी सम्मेलन' में शामिल होने की भी संभावना है।

दोपहर में गृह मंत्री ओपी टावर-1170 के कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे, जहां वह संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तैनात निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा करेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, अमित शाह पीटीजेड सर्विलांस कैमरों की लाइव फीड भी देखेंगे। इन कैमरों का इस्तेमाल कच्छ के दलदली और कठिन इलाकों में सीमा की निगरानी के लिए किया जाता है।

इसके बाद गृह मंत्री हरामी नाला क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां वह क्रीक इलाके में बोट विजिट करेंगे और जेट्टी प्वाइंट पर पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

हरामी नाला गुजरात के रण के कच्छ में सर क्रीक के पास स्थित भारत-पाकिस्तान सीमा का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। उथले जलमार्ग, दलदली भूभाग और जटिल क्रीक नेटवर्क के कारण यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहां घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही का खतरा लगातार बना रहता है।

इसके बाद अमित शाह शाम 3 बजे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में सीमा से जुड़े मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

अमित शाह का भुज दौरा उनके बहुराज्यीय सीमा दौरे का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने इसी सप्ताह की थी। इस दौरे में राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दौरे का उद्देश्य सीमा सुरक्षा तैयारियों, निगरानी ढांचे और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा करना है।

इससे पहले सप्ताह में अमित शाह ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया था, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बेहतर समन्वय और सतर्कता पर जोर दिया था।

--आईएएनएस

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