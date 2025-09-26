भारत समाचार

Amit Shah Kolkata Visit : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, कालीघाट में पूजा और 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम वाले पंडाल का करेंगे उद्घाटन

कोलकाता में अमित शाह का कालीघाट मंदिर दर्शन और दुर्गा पूजा पंडाल का शुभारंभ
Sep 26, 2025, 06:14 AM
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, कालीघाट में पूजा और 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम वाले पंडाल का करेंगे उद्घाटन

कोलकाता: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। कोलकाता पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सीनियर नेताओं ने स्वागत किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा, वे एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। संतोष मित्रा स्क्वायर में बने इस पंडाल में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम को अपनाया गया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है।

पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी, जो सैन्य अभियान के दौरान प्रमुख सार्वजनिक चेहरे बन गए थे।

आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा नेता सजल घोष ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पंडाल का उद्घाटन किया जाना है। इससे बड़े गर्व और सम्मान की बात क्या हो सकती है?"

इससे पहले, कोलकाता पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नवरात्रि के पावन पर्व पर कोलकाता पहुंचा। चाहे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडाल हों या गुजरात के गरबा रास, पूरा देश मां दुर्गा की आराधना के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। सुबह कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन-पूजन करूंगा। साथ ही, दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन भी करूंगा।"

हालांकि, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा मायने रखता है। भाजपा की कोशिश राज्य के सबसे बड़े त्योहार के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों से अपने जुड़ाव को मजबूत करने की होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से ठीक पहले, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी घोषित किया। एक प्रमुख ओबीसी नेता और अनुभवी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव के साथ बिप्लब देब को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

 

 

Operation SindoorKolkata VisitKalighat TempleWest Bengal PoliticsAmit ShahBJP West BengalDurga Puja 2024

