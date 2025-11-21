Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मोरबी में भाजपा के नए जिला ऑफिस का करेंगे उद्धाटन

अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के दो दिन के दौरे पर भावनगर के नए भाजपा ऑफिस 'भाव कमलम' का उद्घाटन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा को संबोधित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को भाजपा की विचारधारा की जड़ों, संगठन की ताकत और जनता के उस जनादेश पर जोर दिया जिसने पार्टी को राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में आगे रखा है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के उलट, जो "विदेशी पॉलिसी को भारत में कॉपी-पेस्ट करती है," भाजपा भारत की असलियत के आधार पर पॉलिसी बनाती है। इस बदलाव का क्रेडिट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडल को दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दशक के अंदर दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकॉनमी से चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने तक भारत की तेजी से आर्थिक बढ़त पर जोर दिया और भरोसा जताया कि भारत 2027 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा।

भाजपा को "सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी सोच वाला आंदोलन" कहते हुए, केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि पार्टी की लगातार चुनावी जीत उसके कैडर-बेस्ड कल्चर की वजह से है, न कि लीडर-सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह से।

उन्होंने पार्टी वर्कर्स को याद दिलाया कि 1990 के बाद से, गुजरात में भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

केंद्रीय मंत्री शाह ने लोकल भाजपा नेताओं को मीटिंग हॉल, एक लिटरेचर सेक्शन और डिजिटल कम्युनिकेशन रूम जैसी मॉडर्न सुविधाओं से लैस एक फैसिलिटी बनाने के लिए बधाई दी।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने भी सभा को संबोधित किया, और गुजरात के लोगों के भाजपा पर लंबे समय से चले आ रहे भरोसे को याद किया।

इसके साथ ही केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे मोरबी के सकट सनाला में गुजरात भाजपा के नए जिला ऑफिस “श्री कमलम” का उद्धाटन करेंगे।

