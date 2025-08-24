Amit Shah Speaker Conference 2025: गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दिल्ली विधानसभा में पहली बार अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे।

दो दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह वीर विट्ठलभाई पटेल के पहले भारतीय विधायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ का उत्सव है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही छह राज्यों के विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हिस्सा लेंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायी प्रथाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रियाओं पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है।

गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और विठ्ठलभाई पटेल के सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे।

इसके अलावा, अमित शाह दिल्ली विधानसभा की 100 साल से अधिक की यात्रा को दर्शाने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। यह विधानसभा पहले इंपीरियल विधान परिषद की सीट थी, जो बाद में केंद्रीय विधान सभा बनी और अंततः भारत की पहली संसद के रूप में विकसित हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

कई प्रमुख नेता और पूर्व संसदीय गणमान्य व्यक्ति भाषण देंगे। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार शामिल हैं।

एआई-सक्षम उपकरणों सहित डिजिटल नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सम्मेलन का उद्देश्य कानून निर्माण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।