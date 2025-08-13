भारत समाचार

Har Ghar Tiranga Campaign 2025 : अमित शाह ने घर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, बोले- यह राष्ट्रप्रेम को प्रबल करने वाला जन-अभियान

अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में तिरंगा फहराया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 07:41 AM
हर घर तिरंगा : अमित शाह ने घर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, बोले- यह राष्ट्रप्रेम को प्रबल करने वाला जन-अभियान

नई दिल्ली:  केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। 15 अगस्त के मद्देनजर भारत सरकार ने देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ अपने आवास की छत पर तिरंगा झंडा लगाया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तस्वीरें भी साझा की हैं।

 

शाह ने लिखा, "आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं।"

 

इसी बीच, दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जनकपुरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आशीष सूद ने अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी के सी1 ब्लॉक से डाबरी चौराह तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ सांसद कमलजीत सहरावत मौजूद रहीं। कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए।

 

देश में चल रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल के अभियान में "स्वच्छता ही सेवा है" पहल के अंतर्गत स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जिम्मेदारी दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी तस्वीरें और सेल्फी 'हर घर तिरंगा' की वेबसाइट पर साझा करते रहें।

 

 

Swachhata Hi SevaNational FlagHar Ghar TirangaAmit ShahUnity campaignIndependence Day 2025Janakpuri Tiranga Yatra

Related posts

Loading...

More from author

Loading...