Amit Shah Meeting : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक

अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ईमेल जोहो मेल पर बदला।
Oct 09, 2025, 03:05 AM
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

इस बैठक का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों की समीक्षा करना है।

इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित जम्मू-कश्मीर के शीर्ष अधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपने आधिकारिक ईमेल एड्रेस बदलने की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए कहा कि अब वे जीमेल के बदले जोहो मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैंने अपना ईमेल एड्रेस जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें। मेरा नया ईमेल एड्रेस 'अमितशाह डॉट बीजेपी एट द रेट जोहो मेल डॉट इन' है। भविष्य में मेल के जरिए पत्राचार के लिए कृपया इसी पते का इस्तेमाल करें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।''

जोहो मेल एक सुरक्षित और प्रोफेशनल ईमेल सेवा है, जो यूजर्स को बेहतर डेटा प्रबंधन और आसान मेलिंग अनुभव प्रदान करती है। यह खासतौर पर कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना आधिकारिक ईमेल पता जोहो मेल पर स्विच किया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।

जोहो मेल, जोहो कॉर्पोरेशन की ओर से पेश की गई एक ऑनलाइन ईमेल सेवा है, जो जीमेल या आउटलुक का एक बेहतरीन विकल्प है। आप अपनी कंपनी या संगठन के अपने डोमेन से ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय को एक प्रोफेशनल पहचान मिलती है।

 

 

