Amit Shah Haryana Tour : कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची

चंडीगढ़: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हालिया रोहतक और कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर टिप्पणी की। रणबीर गंगवा ने कहा कि अमित शाह का हरियाणा दौरा राज्य के लिए सौभाग्य की बात है।

उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान 825 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया और साथ ही नए आपराधिक कानून को लेकर भी बैठक हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस दौरे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह एक विकासात्मक कार्यक्रम था।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा पर भी टिप्पणी की और कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व मंत्री अजय यादव और संपत सिंह जैसे सीनियर नेताओं के बयानों से यह साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी के सीनियर नेता ही अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करते, तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी।

इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से कांग्रेस नेताओं पर सीडी कांड मामले में कार्रवाई न करने को लेकर दिए बयान पर गंगवा ने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा।

वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई ‘म्हारी सड़क एप्लीकेशन’ को लेकर रणबीर गंगवा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के संकल्प के तहत यह एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सड़क से जुड़ी किसी भी समस्या की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचेगी और उसका त्वरित समाधान होगा। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।