Amit Shah Gujarat Visit : गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय गुजरात दौरा आज से, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय गुजरात दौरा शुक्रवार से शुरू होगा। इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर, सनादर (दियोदर), वाव-थराद और आसपास के इलाकों में 25 सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
इस दौरे का मकसद राज्य में सहकारी क्षेत्र में सुधार, शहरी विकास, लोक कल्याण अवसंरचना और सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देना है।
शाह का दौरा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा मेमनगर के जीएमडीसी ग्राउंड में आयोजित ‘स्वदेशोत्सव’ के उद्घाटन के साथ शुरू होगा।
बाद में वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नाबार्ड (NABARD) के अर्थ समिट 2025 के समापन सत्र में शामिल होंगे।
गृह मंत्री पहले दिन कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे एक नए सार्वजानिक बगीचे, एक योग स्टूडियो, एक प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग, एलसी-11 रेलवे ओवरब्रिज, एक अंडर-ब्रिज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन गांवों में पीएनजी गैस पाइपलाइन कनेक्शन की शुरुआत करेंगे। वह संसद खेल उत्सव के समापन समारोह के साथ दिन खत्म करेंगे, जिसके बाद अहमदाबाद खरीदारी उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।
इसके बाद 6 दिसंबर को अमित शाह सनादर में बनास डेयरी जाएंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह सहकारिता मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग की अध्यक्षता भी करेंगे, जो देशभर में कोऑपरेटिव संस्थाओं को बढ़ाने और मजबूत करने पर केंद्र के लगातार जोर का संकेत देगा।
दौरे के आखिरी दिन 7 दिसंबर को अहमदाबाद में बड़े हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर फोकस करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री शाह थलतेज में पीएमएवाई के तहत 861 ईडब्लूएस घरों और नवा वडाज में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत 350 घरों का उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा वे पीपीपी से बने ऑक्सीजन पार्क, शकरी और वस्त्रपुर में नई झीलें, नई कम्युनिटी सुविधाएं, एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कई सार्वजनिक सुविधाओं की शुरुआत करेंगे।
शाह साबरमती रिवरफ्रंट पर बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा होस्ट किए जा रहे प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर लिखी किताब “चैलेंजेस इंस्पायर मी” का गुजराती एडिशन भी लोकार्पित करेंगे।
--आईएएनएस