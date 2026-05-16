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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे

अमित शाह का गुजरात दौरा, विकास परियोजनाओं की समीक्षा और डेयरी संयंत्र का उद्घाटन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 16, 2026, 05:18 AM
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे अहमदाबाद और गांधीनगर में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

इस दौरे के दौरान, वे प्रमुख विकास पहलों की समीक्षा करेंगे, नए चुने गए नागरिक प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, और क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।

अपने कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर, अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के नए चुने गए पार्षदों से मिलेंगे। वे अहमदाबाद और गांधीनगर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शनिवार को अहमदाबाद में एएमसी के दक्षिण-पश्चिम जोन कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य केंद्र गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विकास परियोजनाएं होंगी, और इसमें करोड़ों रुपये की कई महत्वपूर्ण नागरिक और बुनियादी ढांचा पहलों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, तालाबों को आपस में जोड़ने की परियोजनाएं, और आने वाले मानसून के मौसम के लिए नियोजित 'मिशन 5 मिलियन ट्री' अभियान की तैयारियां शामिल हैं। नगर आयुक्त और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों सहित वरिष्ठ नगर निगम अधिकारियों के इस समीक्षा बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।

इस दौरे को क्षेत्र में विकास गतिविधियों की निगरानी करने और नागरिक परियोजनाओं में तेजी लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों से यह भी उम्मीद है कि वे केंद्रीय मंत्री को विभिन्न जन कल्याण और पर्यावरण पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे।

17 मई को, अमित शाह गांधीनगर जिले का दौरा करेंगे, जहां वे गांधीनगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा संचालित 'मधुर डेयरी' के एक नए निर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह नया डेयरी संयंत्र गांधीनगर जिले में चिलोडा के पास, दशेला गांव के निकट स्थापित किया गया है।

उद्घाटन कार्यक्रम दोपहर 1:00 बजे शुरू होने वाला है। इस दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री आधुनिक दूध प्रसंस्करण सुविधा का निरीक्षण करेंगे और बाद में कार्यक्रम स्थल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस नए उद्घाटन किए गए संयंत्र से क्षेत्र में डेयरी प्रसंस्करण क्षमता में काफी वृद्धि होने और सहकारी नेटवर्क से जुड़े स्थानीय दूध उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

 

 

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