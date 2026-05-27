गृह मंत्री अमित शाह 28 मई को गुजरात का करेंगे दौरा

गांधीनगर: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 28-29 मई को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र और अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और संगठनात्मक और समीक्षा बैठकें करेंगे।

अमित शाह 28 मई को विभिन्न स्थानों पर विकास से संबंधित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे।

इस दौरान वह वड्सर में आनंदम परिवार के सीएसआर फंड के तहत विकसित नवनिर्मित जेडवा झील का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जालंधर और सरधव में भी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत विकसित नवस्थापित पुस्तकालयों का उद्घाटन करेंगे।

खतराज में, वे अरविंद फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए झील सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वे नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे।

अन्य कार्यक्रमों में मोती भोयन में पे सेंटर प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन, साथ ही सोनीपुर गांव और कलोल और गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखना और उनका उद्घाटन करना शामिल है।

सोनीपुर दौरे के दौरान, शाह पूर्व सरपंच और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गंडाजी ठाकोर के आवास पर दोपहर का भोजन भी करेंगे। इसके बाद राज्य पार्टी मुख्यालय 'श्री कमलम' में, उनकी उपस्थिति में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी।

वह अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय और सोला के उमियाधाम परिसर में नवनिर्मित छात्रावास भवन का उद्घाटन भी करेंगे।

अहमदाबाद में, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा न्यू वडाज में निर्मित नवनिर्मित 'भारत माता' प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा।

इसके बाद सर्किट हाउस में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता शाह करेंगे।

28 मई को निर्धारित कार्यक्रमों की पूर्ति के बाद, उनके कच्छ के भुज जाने की उम्मीद है। यह यात्रा 29 मई को भी जारी रहेगी, जिसमें गुजरात भर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त कार्यक्रम शामिल हैं।

--आईएएनएस

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