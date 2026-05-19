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गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे

बस्तर में अमित शाह की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक।
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Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 02:43 AM
गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो मध्य भारत में क्षेत्रीय शासन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।

बस्तर क्षेत्र में हो रही यह उच्च-स्तरीय बैठक, एक ऐसे इलाके में शांति और स्थिरता की सफल बहाली का भी एक प्रतिबिंब मानी जा रही है, जो कभी गंभीर रूप से प्रभावित था।

इस आयोजन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा होगा, जिससे यह अंतर-राज्यीय सहयोग और संघीय संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन जाएगा।

इस महत्वपूर्ण आयोजन के मद्देनजर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक विस्तृत उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस तैयारी सत्र के दौरान, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने एक विस्तृत पावर प्वाइंट ओवरव्यू पेश किया, जिसमें उन खास टॉपिक और स्ट्रेटेजिक प्रपोजल के बारे में बताया गया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार काउंसिल की कार्यवाही के दौरान पेश करने की योजना बना रही है।

एजेंडा के हर बिंदु की गहन समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी और निर्दोष क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थाओं का संचालन अत्यंत गंभीरता और निर्बाध समन्वय के साथ किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने इससे पहले यह रेखांकित किया था कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह विशिष्ट परिषद पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में कार्य करती है, जिसकी अनूठी पहचान आपसी सहयोग के वातावरण और इसके प्रतिभागियों के बीच विवादों की पूर्ण अनुपस्थिति से होती है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, ये क्षेत्रीय परिषदें रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों को हल करने के लिए अत्यंत प्रभावी मंचों में तब्दील हो गई हैं, जो अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ प्रांतीय सरकारों और केंद्र के बीच की खाई को पाटने का काम करती हैं।

बस्तर में इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर में इतने बड़े पैमाने पर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में शांति की सफल बहाली को दर्शाता है।

--आईएएनएस

पीएसके

 

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