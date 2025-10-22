Amit Shah Birthday : अमित शाह को जन्मदिन पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत कई मुख्यमंत्रियों ने दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर देशभर के प्रमुख नेताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके नेतृत्व, राष्ट्रसेवा, और सहकारिता के क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लिखा, "केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना है।"

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने संदेश में कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा में लंबे जीवन की प्रार्थना करता हूं।"

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के अनुशासन, कर्मठता और संगठन-कौशल की प्रशंसा की।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अनुशासन, कर्मठता और संगठन-कौशल के अद्भुत समन्वय, लोकप्रिय जननेता और देश की आंतरिक सुरक्षा के शिल्पी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर यश की प्राप्ति हो। आपका राष्ट्रसेवा और सहकारिता का पथ और भी जनकल्याणकारी बने, यही मंगलकामना है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में अमित शाह के नेतृत्व और योगदान को अनुकरणीय बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं। आपकी असाधारण दृढ़ इच्छाशक्ति और देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है।"

रेखा गुप्ता ने आगे लिखा, "आपके (अमित शाह) अडिग नेतृत्व में देश, नक्सलवाद के प्रभाव को निर्णायक रूप से समाप्त होते देख रहा है और अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक निरसन से अखंड भारत की भावना को भी हम सभी देशवासियों ने साकार होते देखा है। एक कुशल संगठन शिल्पी के रूप में, आपके प्रयासों ने भारतीय राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपका दूरदर्शी मार्गदर्शन और कार्यकर्ता प्रिय स्वभाव हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। आपके नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा और सहकारिता क्षेत्र निरंतर सशक्त हो।"

इस दौरान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी सार्वजनिक जीवन के लिए ईश्वर से कामना की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के योगदान को रेखांकित किया।

पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "सहकारिता से समृद्धि संकल्पना को साकार करने वाले और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ कर कश्मीर समेत विकास से वंचित क्षेत्रों को प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने वाले कुशल प्रशासक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। बाबा केदार से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ व मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।"