Amit Shah Birthday : अमित शाह के जन्मदिन पर गांधीनगर में स्वच्छता सेवकों को मिला सम्मान

गांधीनगर: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के जन्मदिन को इस बार एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। गांधीनगर टाउन हॉल में बुधवार को एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के 1,500 स्वच्छता सेवकों (सफाई कर्मचारियों) को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके लिए लंच का आयोजन किया गया और सभी को स्वेटर भी भेंट किए गए।

यह कार्यक्रम अमित शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित 'दिल से जश्न' अभियान का हिस्सा था, जो समाज के मेहनतकश और सेवा भाव से जुड़े लोगों के प्रति सम्मान जताने के उद्देश्य से रखा गया था। इस कार्यक्रम में राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सभी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर लंच किया। उन्होंने सफाईकर्मियों को समाज का असली नायक बताते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "आप सभी हमारे शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। आपकी लगन और समर्पण ही गुजरात को देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाता है। आप सभी 'स्वच्छता के सच्चे सेवक' हैं और हम आपके इस योगदान को दिल से सलाम करते हैं।"

संघवी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' को सफल बनाने में सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अगर हमारे सफाईकर्मी ईमानदारी से काम न करें, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। आप सबका प्रयास ही गुजरात को स्वच्छ और हरित राज्य बनाता है।

कार्यक्रम में सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप स्वेटर वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम का माहौल बेहद भावनात्मक और उत्साहपूर्ण रहा। सफाईकर्मियों ने डिप्टी सीएम के साथ लंच साझा किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर सफाईकर्मियों को सम्मानित किया।