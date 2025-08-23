मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया, जिसके तहत गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की पद की सदस्यता 31वें दिन समाप्त हो जाएगी। इस बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और राजनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का यह कदम राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। पहले विपक्ष के कुछ मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी फाइलों पर हस्ताक्षर करते थे, जिससे शासन की पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। यह कानून सभी जनप्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस मुद्दे पर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि कुत्ते बोल नहीं सकते और अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं। डॉग लवर्स और कई एनजीओ का मानना है कि अगर आवारा कुत्तों को स्टरलाइज कर फिर से उनके इलाके में छोड़ दिया जाए तो उनका आक्रामक स्वभाव कम हो जाएगा और काटने की घटनाएं बंद होंगी। इसी विचार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौजूद सभी आवारा कुत्तों का 11 अगस्त तक स्टरलाइजेशन किया जाए और उन्हें वापस उनके क्षेत्रों में छोड़ा जाए। इससे उनकी जनसंख्या नियंत्रित होगी और शांति बनी रहेगी। बीमार और पीड़ित कुत्तों को शहर से हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कृष्णा हेगड़े ने कहा कि भारत के खेल मंत्रालय ने दुबई में होने वाले एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को हरी झंडी दे दी है। यह एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं। चूंकि यह मैच न भारत और न ही पाकिस्तान में, बल्कि न्यूट्रल स्थल दुबई में हो रहा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी। टूर्नामेंट का कैलेंडर एक साल पहले तय किया गया था, और अब इससे हटना मुश्किल होता।

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने आगे कहा कि जब से भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा दिया है। पहले 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया था जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है और वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। भारत ने अमेरिका से अपील की है कि टैरिफ संरचना बदली जाए और व्यापार सामान्य रूप से चलने दिया जाए। चीन ने भी अमेरिका के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भारत-चीन व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। भारत, चीन और रूस के सहयोग से एक मजबूत वैश्विक शक्ति बन सकती है।