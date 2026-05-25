बीकानेर दौरे पर अमित शाह, सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से जुड़े मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि गृह मंत्री शाह सोमवार रात बीकानेर पहुंचेंगे और रात में वहीं रुकेंगे। इसके बाद 26 मई को वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा, घुसपैठ-रोधी उपायों और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

मेघवाल के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर रहेगा।

गृह मंत्री शाह का सांचू सीमा चौकी का दौरा करने का कार्यक्रम भी है, जहां वे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों से बातचीत करेंगे और मौजूदा सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल चुनौतियों तथा भविष्य की रणनीतियों पर सीधे तौर पर उनकी राय लेंगे।

मेघवाल ने इस दौरे को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ होने वाली चर्चाएं सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों का आकलन करने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से यह अपेक्षा है कि वे मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं, घुसपैठ-रोधी उपायों और सीमा पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र की समीक्षा करेंगे।

चर्चाओं में सीमावर्ती जिलों से जुड़े विकास के मुद्दे और हाइब्रिड युद्ध, साथ ही सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए एक नई परियोजना की योजनाएं भी शामिल होने की संभावना है।

प्रस्तावित दौरे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को बीकानेर में गृह मंत्री शाह के दौरे और आगामी सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक से जुड़ी सुरक्षा, तालमेल और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक का मुख्य फोक्स सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में काम कर रही एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर था।

श्रीनिवास ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती इलाकों में प्रभावी निगरानी और मजबूत सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आपस में घनिष्ठ तालमेल बनाकर काम करें।

उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा सतर्कता बरतने, खुफिया जानकारी को तेजी से साझा करने और संयुक्त अभियान प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

सीमावर्ती जिलों में कानून-व्यवस्था, मौजूदा सुरक्षा इंतजामों, नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के उपायों, ड्रोन निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।

अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले इसलिए आयोजित की गई थी, ताकि सुरक्षा तैयारियों में आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जा सके और सीमा से जुड़े मुद्दों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके।

--आईएएनएस

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