Border Security : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के अररिया में एसएसबी सीमा चौकी का उद्घाटन करेंगे

पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को अररिया का दौरा करेंगे, जहां वे क्षेत्र में आगे की सुरक्षा आकलन करने से पहले लेट्टी क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सीमा चौकी पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

अररिया में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेट्टी में सीमा चौकी के उद्घाटन के बाद, अररिया कलेक्ट्रेट में सात सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ भारत-नेपाल सीमा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे।

बैठक के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन और प्रगति पर भी चर्चा होगी।

27 फरवरी को गृह मंत्री पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए अधिकारियों से फिर मुलाकात करेंगे। समीक्षा बैठकों के अंतिम दौर के बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, प्रमुख विकास योजनाओं की स्थिति पर नजर रखने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के संदर्भ में इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिकारियों ने यात्रा के लिए रसद संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है और उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

गृह मंत्री की गतिविधियों के केंद्र में सीमांचल क्षेत्र है। 'नक्सल-मुक्त भारत' पहल के बाद गृह मंत्रालय की अगली प्रमुख प्राथमिकता के रूप में इस अभियान को देखा जा रहा है, जिसमें सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

शाह ने हाल के वर्षों में कई बार सीमांचल का दौरा किया है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है।

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बिहार के अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, प्रशासनिक तैयारियों का मूल्यांकन करना और नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के निकट स्थित सीमांचल क्षेत्र में चल रहे विकास प्रयासों की निगरानी करना है।

बुधवार को पूर्णिया पहुंचने पर गृह मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद में वे हेलीकॉप्टर से किशनगंज गए, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मौजूदा स्थिति और अधिकारियों के बीच समन्वय का आकलन किया।

