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Amit Shah Assam Visit : असम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे

असम दौरे पर अमित शाह, गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज उद्घाटन और युवा सम्मेलन में होंगे शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 04:22 AM
असम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वे रविवार को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विकास पहलों की समीक्षा करना, पार्टी संगठन को मजबूत करना और राज्य भर के युवा मतदाताओं से जुड़ना है।

रविवार सुबह, गृह मंत्री शाह गुवाहाटी के कालापहाड़ क्षेत्र में स्थित प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में राज्य के मंत्रिमंडल मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। ये परियोजनाएं असम भर में स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा हैं।

इसके बाद दोपहर लगभग एक बजे वे गुवाहाटी के खानापारा स्थित पशु चिकित्सा मैदान में आयोजित 'युवा शक्ति समारोह' में भाग लेंगे। 'युवा शक्ति समारोह' युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन है। इस बड़े आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग एक लाख युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस सम्मेलन का उद्देश्य युवा मतदाताओं को प्रेरित करना और सार्वजनिक जीवन में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

भाजपा की युवा शाखा की ओर से आयोजित इस युवा सम्मेलन में छात्र, उद्यमी, युवा पेशेवर और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भाग लेंगे। कार्यक्रम में असम और व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के विकास एजेंडा को लेकर भी बल दिया जाएगा। जिसमें रोजगार के अवसर, कौशल विकास पहल और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं।

अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह भाजपा की असम इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठकें भी कर सकते हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने संकेत दिया कि इन चर्चाओं का केंद्र बिंदु संगठनात्मक मामले और आगामी असम विधानसभा चुनावों की तैयारियां हो सकती हैं। भाजपा की असम इकाई के मीडिया संबंध संयोजक ध्रुबज्योति मारल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य में जमीनी स्तर पर लामबंदी और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए शाह के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है।

वरिष्ठ भाजपा नेताओं, राज्य मंत्रियों और अन्य पार्टी अधिकारियों के युवा सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है, जिससे यह यात्रा क्षेत्र में पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव बन जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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